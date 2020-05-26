Бишкек, , 10:43 — REGNUM Чартерный рейс доставит из Москвы в Бишкек 372 гражданина Киргизии. Об этом сообщили 26 мая в штабе по противодействию распространения коронавируса при посольстве Киргизии в России.

Специальный рейс доставит домой 319 беременных женщин и 53 женщины с детьми младше двух лет. Кроме того, по просьбе российской стороны в список пассажиров также включены пять граждан РФ.

Отмечается, что на сегодняшний день на очереди для возвращения из России в Киргизию находятся 1,5 тыс. граждан республики. Среди них беременные женщины, тяжелобольные, несовершеннолетний и пожилые люди.

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