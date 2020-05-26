Волгоград, , 10:47 — REGNUM Банк плазмы крови, которую будут использовать для лечения коронавируса, создают в Волгоградской области. Первыми донорами стали шесть жителей Волгограда, переболевших инфекцией, сообщили 26 мая в пресс-службе администрации региона.

Кровь согласились сдать пациенты, перенесшие заболевание в лёгкой и средней форме. Забор проводили спустя две недели после полного выздоровления. Из патогенредуцированной плазмы изготовят сыворотку, которая поможет в лечении коронавируса. Готовый биоматериал хранится в Волгоградском областном центре крови, где приобретено специальное оборудование для проведения инактивации патогенов в компонентах крови.

Донорами антикоронавирусной сыворотки могут стать не более 8% граждан от числа перенёсших инфекцию. Значительная часть переболевших имеет отвод по возрасту или наличию хронических заболеваний.