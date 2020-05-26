Махачкала, , 10:57 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев смерти пациентов с COVID-19 в Дагестане по состоянию на 10:35 26 мая достигло 118. За минувшие сутки в республике скончался 21 человек с подтвержденным диагнозом, сообщил федеральный оперативный штаб.

К настоящему времени в Дагестане выявлено 4294 случая заражения коронавирусом, 89 из них — из последние 24 часа. Выздоровели в республике, по данным оперштаба, 3809 человек с COVID-19 (+456 за сутки), то есть почти 89% от общего числа заразившихся.

Как сообщало ИА REGNUM, по поручению президента России Владимира Путина Минобороны РФ построит в Дагестане три многофункциональных медицинских центра для борьбы с коронавирусом — в Каспийске, Дербенте и Хасавюртовском районе. В двух последних муниципалитетах военные уже завершили подготовку площадок.

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