Москва, , 10:46 — REGNUM В Московской городской думе решили установить минимальные требования к площади баров и кафе, расположенных в жилых домах. Соответствующий вопрос был поддержан на заседании комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике законодательного собрания столице, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Речь идет о так называемом законе о «наливайках». Закон был принят Государственной думой, 5 мая он вступил в силу. Согласно нему, субъекты вправе вводить свои ограничения, если такие организации расположены в многоквартирных домах. Субъекты могут увеличивать требования к площади зала обслуживания посетителей или запрещать деятельность объектов», — сказал председатель комиссии, депутат Кирилл Щитов («Единая Россия»).

По его словам, в соответствии с федеральным законодательством минимальная площадь зала для посетителей должна составлять 20 квадратных метров.

«У нас была непростая задача: есть федеральный закон и проблема. При этом мы понимаем: если многократно увеличить площадь для посетителей, мы ударим по малому бизнесу, который сейчас и так находится не в лучшем положении. Поэтому было принято решение о том, что мы предлагаем в нашем законопроекте не вводить дополнительные ограничения работы общепита. Оставляем минимальный зал для обслуживания посетителей 20 квадратных метров. Это примерно 12 посадочных мест», — сказал Щитов.

В итоге комиссия рекомендовала принять озвученные поправки на предстоящем 27 мая заседании Мосгордумы.

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