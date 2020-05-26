Петрозаводск, , 10:54 — REGNUM В Республике Карелия за прошедшие сутки выявлено 22 новых случая заражения коронавирусом, в том числе у четырех детей. Об этом 26 мая на своей официальной странице в социальной сети написал глава республики Артур Парфенчиков. В предыдущие сутки сообщалось о 15 новых случаях.

Как отмечается, положительные тесты на инфекцию сдали шесть из возьми заболевших пневмонией жителей города Беломорска, которые контактировали с зараженной жительницей Лахденпохского района, приезжавшей в город на похороны. Власти региона опасаются, что скорее всего, эта цифра в ближайшее время увеличится.

«В беломорском ковид-центре в общей сложности оказались 14 пациентов, 11 из них — с пневмонией. По пяти случаям коронавирус подтвержден методом ПЦР, по остальным — ждем результатов», — написал Парфенчиков.

Еще десять заболевших выявлено в поселке Ильинский. С начала вспышки коронавируса там заболели 30 человек, и этот небольшой поселок в Олонецком районе оказался на третьем месте по количеству инфицированных после Петрозаводска и Сегежи.

«Мы продлили жесткие ограничительные меры для жителей Ильинского и Видлицы до 10 июня, — отметил глава региона. — Введение аналогичных жестких мер прорабатываем сейчас и по Беломорску».

В числе новых случаев, кроме Беломорска и Ильинского, два — в поселке Элисенваара в Лахденпохском районе. Один человек выявлен в Петрозаводске, который также заразился в поселке Ильинский. Еще по одному случаю выявлено на станции Шуйской в Прионежье, в Сортавале и в поселке Надвоицы Сегежского района.

Всего с начала пандемии в регионе подтвержденный диагноз коронавирусной инфекции получен у 353 человек из которых 130 человек уже выписаны, в том числе семь за истекшие 24 часа. Это четверо петрозаводчан и по одному жителю Сегежи, Питкярантского и Пряжинского районов.

Всего проведено 35 169 исследований, это на 1136 больше, чем днем ранее. 4789 человек находятся на самокарантине, их количество сократилось на 77 человек. 16 человек продолжают находиться в местах обсервации.

Кроме того, с 1 апреля в Карелии 455 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией, из них восемь — за прошедшие сутки. С учетом пациентов, госпитализированных ранее, 51 человек умер. За прошедшие сутки зафиксировано два летальных случая — женщины 87 и 86 лет. У них были сопутствующие сердечно-сосудистые патологии, но тесты на коронавирус показал отрицательный результат.

Читайте ранее в этом сюжете: В Карелии после похорон у восьми человек заподозрили коронавирус