Симферополь, , 10:43 — REGNUM Два пациента, у которых за последние сутки тесты подтвердили наличие SARS-CoV-2 в Крыму, заразились через контакты по ранее подтвержденным очагам, ещё один человек «привёз» вирус из-за границы. Об этом 26 мая во время брифинга о ситуации с распространением коронавируса в РК сообщил заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

«В Симферополе и в Алуште — это контактные по ранее подтверждённым очагам. Больные госпитализированы в условия инфекционного стационара. Второй случай в Симферополе — гражданин, который прибыл из-за границы, находился на самоизоляции. На десятый день у него был отобран материал и зафиксирован положительный результат. Он госпитализирован в инфекционный стационар седьмой горбольницы в Симферополе», — уточнил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у трёх человек. Всего, по данным местных властей, в республике с начала пандемии подтверждено 349 положительных тестов на новую инфекцию, из больниц выписаны 154 пациента, 11 человек скончались.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму за сутки выявили трёх носителей коронавируса