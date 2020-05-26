Санкт-Петербург, 26 мая 2020, 12:10 — REGNUM Режим ограничений и запретов, который из-за коронавируса действует уже почти два месяца, в Петербурге привел к появлению «новых общественных пространств». В отсутствие возможности гулять в закрытых парках и скверах их временно заменили те места, где раньше практически невозможно было увидеть сидящего или лежащего человека. Теперь же строгие прежде пространства бывшей столицы империи стали местом неформального отдыха, увидел фотокорреспондент ИА REGNUM.

Горожане отдыхают на Дворцовой площади
Горожане отдыхают на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Горожане отдыхают на Дворцовой площади
Горожане отдыхают на Дворцовой площади
Горожане отдыхают на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Горожане отдыхают на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Уличный музыкант
Уличный музыкант
Дарья Драй © ИА REGNUM
Горожане отдыхают на Марсовом поле
Дарья Драй © ИА REGNUM
Горожане отдыхают на Марсовом поле
Дарья Драй © ИА REGNUM
Горожане отдыхают на Марсовом поле
Дарья Драй © ИА REGNUM
Молодой человек отдыхает на Марсовом поле
Дарья Драй © ИА REGNUM

Первое, что бросается в глаза в обычно оживленном центре Петербурга, это закрытые магазины, профиль работы которых не подпадает под разрешенные в период ограничений виды экономической деятельности. Закрыты промтоварные и спортивные магазины, бутики, сувенирные лавки и крупные универмаги, флагманы ленинградской и петербургской торговли…

Девушка позирует в пустой витрине магазина
Девушка позирует в пустой витрине магазина
Дарья Драй © ИА REGNUM
Пункт выдачи ДЛТ
Пункт выдачи ДЛТ
Пункт выдачи ДЛТ
Дарья Драй © ИА REGNUM
Пункт выдачи ДЛТ
Дарья Драй © ИА REGNUM
Витрина магазина
Витрина магазина
Дарья Драй © ИА REGNUM

В лучшем случае, если об этом позаботились хозяева бизнеса, при таких магазинах работают пункты выдачи интернет-заказов. Но, как заявляют сами владельцы, количество сетевых покупателей обычного ритейла — мизер по сравнению с тем потоком клиентов, что был до коронавирусной эпохи. Некоторые коммерсанты просто закрыли свой бизнес и съехали, не в силах дальше платить за аренду, и теперь свободные площади ждут новых арендаторов. Они вряд ли появятся до снятия «карантина».

Закрытая пельменная на Невском проспекте
Закрытый магазин фарфора
Закрытая пельменная на Невском проспекте
Дарья Драй © ИА REGNUM
Закрытый магазин фарфора
Дарья Драй © ИА REGNUM
Закрытый магазин фарфора
Закрытый магазин фарфора
Дарья Драй © ИА REGNUM
Закрытая витрина
Дарья Драй © ИА REGNUM
Закрытые витрины ресторана
Дарья Драй © ИА REGNUM
Закрытые витрины ресторана
Дарья Драй © ИА REGNUM
Строящаяся терраса ресторана
Дарья Драй © ИА REGNUM

У продуктового ритейла дела идут получше. Продовольственные магазины не закрывались вовсе, а учреждения общественного питания могут торговать на вынос. Тут и там у кафе, закусочных, ресторанов фастфуда наблюдаются небольшие очереди из клиентов, а также курьеров служб доставки, ставших, как и врачи скорой помощи, одним из зримых и ярких символов этого странного времени.

Доставщики еды
Доставщики еды
Дарья Драй © ИА REGNUM
Доставщики еды
Доставщики еды
Дарья Драй © ИА REGNUM
Очередь в булочной
Очередь в булочной
Дарья Драй © ИА REGNUM
Бригада скорой помощи
Дарья Драй © ИА REGNUM
Бригада скорой помощи
Дарья Драй © ИА REGNUM
Велосипедист в маске
Дарья Драй © ИА REGNUM

В некоторые заведения, чтобы купить еду и напитки, надо зайти, соблюдая социальную дистанцию. Другие же психологически облегчили покупку, выставив на улицу столики для приёма и выдачи заказов.

Напитки навынос
Напитки навынос
Дарья Драй © ИА REGNUM
Напитки навынос
Напитки навынос
Напитки навынос
Дарья Драй © ИА REGNUM
Напитки навынос
Дарья Драй © ИА REGNUM
Очередь в «Макдональс»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Очередь в «Макдональс»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Прием заказов навынос
Дарья Драй © ИА REGNUM
Работа заведения навынос
Работа заведения навынос
Дарья Драй © ИА REGNUM
Работа заведения навынос
Очередь за кофе
Работа заведения навынос
Дарья Драй © ИА REGNUM
Очередь за кофе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Работа пекарни навынос
Работа заведения навынос
Работа пекарни навынос
Дарья Драй © ИА REGNUM
Работа заведения навынос
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вывеска
Дарья Драй © ИА REGNUM
Работа заведения навынос
Дарья Драй © ИА REGNUM
Горожане обедают на улице у кафе
Дарья Драй © ИА REGNUM

Покупателям же теперь приходится искать место, где перекусить уже купленным съестным. Кто-то пристраивается на ступеньках, на крыльце исторических зданий, другие же спускаются к набережным и совершают трапезу там. Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за таких импровизированных «завтраков на траве» в Петербурге заметно возросло количество уличного мусора.

Девушки едят на набережной Фонтанки
Девушки едят на набережной Фонтанки
Дарья Драй © ИА REGNUM
Молодые люди едят на набережной Фонтанки
Молодые люди едят на набережной Фонтанки
Дарья Драй © ИА REGNUM
Горожане отдыхают в Исаакиевском сквере
Горожане отдыхают в Исаакиевском сквере
Дарья Драй © ИА REGNUM

…Но петербуржцы выходят на улицы, приезжают в центр города главным образом не для того, чтобы поесть, а чтобы погулять в окружении красоты. И отдохнуть в местах, которые теперь заменяют им закрытые зеленые пространства.

Летний сад
Летний сад
Дарья Драй © ИА REGNUM
Весенний Петербург
Весенний Петербург
Дарья Драй © ИА REGNUM
Рыбалка в городе
Рыбалка в городе
Дарья Драй © ИА REGNUM

Раньше в теплое время на Марсовом поле, которое вообще-то является местом массового захоронения жертв революционных событий, гуляющих и отдыхающих было всё-таки не так много, как сейчас — ведь рядом к их услугам были Летний сад и Михайловский сад. И в основном люди сидели на скамейках. Теперь же горожане охотно занимают и лужайки Марсова поля.

Горожане отдыхают на Марсовом поле
Дарья Драй © ИА REGNUM
Горожане отдыхают на Марсовом поле
Дарья Драй © ИА REGNUM
Горожане отдыхают на Марсовом поле
Дарья Драй © ИА REGNUM
Молодой человек отдыхает на Марсовом поле
Дарья Драй © ИА REGNUM

Но еще более удивительная картина открывается на главной площади города — Дворцовой. Всегда строгая, торжественная, она неожиданно стала местом не только для прогулок и фотографирования, но и для неформального отдыха. Тут и там стайки молодежи расселись на площади под майским солнцем.

На Дворцовой нет скамеек, поэтому приходится сидеть на брусчатке. В ожидании, когда жизнь вернется в привычное русло, откроются парки, скверы, и пережившие пандемию люди будут вспоминать события 2020 года тихим недобрым словом.

Весенний Петербург
Весенний Петербург
Дарья Драй © ИА REGNUM
Весенний Петербург
Дарья Драй © ИА REGNUM
Весенний Петербург
Дарья Драй © ИА REGNUM
Весенний Петербург
Дарья Драй © ИА REGNUM
Весенний Петербург
Весенний Петербург
Дарья Драй © ИА REGNUM