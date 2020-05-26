26 мая 2020 | Время чтения 3 мин

Санкт-Петербург, , 12:10 — REGNUM Режим ограничений и запретов, который из-за коронавируса действует уже почти два месяца, в Петербурге привел к появлению «новых общественных пространств». В отсутствие возможности гулять в закрытых парках и скверах их временно заменили те места, где раньше практически невозможно было увидеть сидящего или лежащего человека. Теперь же строгие прежде пространства бывшей столицы империи стали местом неформального отдыха, увидел фотокорреспондент ИА REGNUM.

Горожане отдыхают на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Горожане отдыхают на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM Горожане отдыхают на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Уличный музыкант Дарья Драй © ИА REGNUM

Первое, что бросается в глаза в обычно оживленном центре Петербурга, это закрытые магазины, профиль работы которых не подпадает под разрешенные в период ограничений виды экономической деятельности. Закрыты промтоварные и спортивные магазины, бутики, сувенирные лавки и крупные универмаги, флагманы ленинградской и петербургской торговли…

Девушка позирует в пустой витрине магазина Дарья Драй © ИА REGNUM

Пункт выдачи ДЛТ Дарья Драй © ИА REGNUM Пункт выдачи ДЛТ Дарья Драй © ИА REGNUM

Витрина магазина Дарья Драй © ИА REGNUM

В лучшем случае, если об этом позаботились хозяева бизнеса, при таких магазинах работают пункты выдачи интернет-заказов. Но, как заявляют сами владельцы, количество сетевых покупателей обычного ритейла — мизер по сравнению с тем потоком клиентов, что был до коронавирусной эпохи. Некоторые коммерсанты просто закрыли свой бизнес и съехали, не в силах дальше платить за аренду, и теперь свободные площади ждут новых арендаторов. Они вряд ли появятся до снятия «карантина».

Закрытая пельменная на Невском проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM Закрытый магазин фарфора Дарья Драй © ИА REGNUM

Закрытый магазин фарфора Дарья Драй © ИА REGNUM

У продуктового ритейла дела идут получше. Продовольственные магазины не закрывались вовсе, а учреждения общественного питания могут торговать на вынос. Тут и там у кафе, закусочных, ресторанов фастфуда наблюдаются небольшие очереди из клиентов, а также курьеров служб доставки, ставших, как и врачи скорой помощи, одним из зримых и ярких символов этого странного времени.

Доставщики еды Дарья Драй © ИА REGNUM

Доставщики еды Дарья Драй © ИА REGNUM

Очередь в булочной Дарья Драй © ИА REGNUM

В некоторые заведения, чтобы купить еду и напитки, надо зайти, соблюдая социальную дистанцию. Другие же психологически облегчили покупку, выставив на улицу столики для приёма и выдачи заказов.

Напитки навынос Дарья Драй © ИА REGNUM

Напитки навынос Дарья Драй © ИА REGNUM Напитки навынос Дарья Драй © ИА REGNUM

Работа заведения навынос Дарья Драй © ИА REGNUM

Работа заведения навынос Дарья Драй © ИА REGNUM Очередь за кофе Дарья Драй © ИА REGNUM

Работа пекарни навынос Дарья Драй © ИА REGNUM Работа заведения навынос Дарья Драй © ИА REGNUM

Покупателям же теперь приходится искать место, где перекусить уже купленным съестным. Кто-то пристраивается на ступеньках, на крыльце исторических зданий, другие же спускаются к набережным и совершают трапезу там. Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за таких импровизированных «завтраков на траве» в Петербурге заметно возросло количество уличного мусора.

Девушки едят на набережной Фонтанки Дарья Драй © ИА REGNUM

Молодые люди едят на набережной Фонтанки Дарья Драй © ИА REGNUM

Горожане отдыхают в Исаакиевском сквере Дарья Драй © ИА REGNUM

…Но петербуржцы выходят на улицы, приезжают в центр города главным образом не для того, чтобы поесть, а чтобы погулять в окружении красоты. И отдохнуть в местах, которые теперь заменяют им закрытые зеленые пространства.

Летний сад Дарья Драй © ИА REGNUM

Весенний Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

Рыбалка в городе Дарья Драй © ИА REGNUM

Раньше в теплое время на Марсовом поле, которое вообще-то является местом массового захоронения жертв революционных событий, гуляющих и отдыхающих было всё-таки не так много, как сейчас — ведь рядом к их услугам были Летний сад и Михайловский сад. И в основном люди сидели на скамейках. Теперь же горожане охотно занимают и лужайки Марсова поля.

Но еще более удивительная картина открывается на главной площади города — Дворцовой. Всегда строгая, торжественная, она неожиданно стала местом не только для прогулок и фотографирования, но и для неформального отдыха. Тут и там стайки молодежи расселись на площади под майским солнцем.

На Дворцовой нет скамеек, поэтому приходится сидеть на брусчатке. В ожидании, когда жизнь вернется в привычное русло, откроются парки, скверы, и пережившие пандемию люди будут вспоминать события 2020 года тихим недобрым словом.

Весенний Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM