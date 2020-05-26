Симферополь, , 10:37 — REGNUM За сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у трёх человек. Об этом 26 мая во время брифинга о ситуации с распространением коронавируса в республике сообщил заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

«За сутки у нас зарегистрировано три случая. Два в Симферополе и один — в Алуште», — отметил специалист.

По его словам, из трёх подтверждённых случаев два зафиксированы в известных очагах.

Как сообщало ИА REGNUM, всего, по данным местных властей, на территории республики с начала пандемии подтверждено 349 положительных тестов на новую инфекцию, из больниц выписаны 154 пациента, 11 человек скончались.

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