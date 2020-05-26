Элиста, , 10:27 — REGNUM Два летальных исхода среди пациентов с положительными тестами на коронавирус подтверждены за последние сутки в Калмыкии. Об этом 26 мая в прямом эфире в социальных сетях сообщил глава республиканского минздрава Юрий Кикенов.

«С сожалением надо отметить, что мы потеряли ещё двух пациентов, теперь у нас умерших 13», — сказал министр здравоохранения.

Всего в регионе на утром 26 мая подтверждено 944 случая заражения коронавирусом, 41 новый случай выявлен за последние сутки.

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