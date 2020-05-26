Тбилиси, , 10:25 — REGNUM Второй день подряд в Грузии в ходе тестирований выявили один новый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2 за сутки. Данные 26 мая приводятся на сайте Stopcov.ge.

По обновленной информации, общее количество выявленных зараженных SARS-CoV-2 в стране достигло 732. Отдельно идет учет граждан Грузии, вернувшихся с диагнозом «коронавирус» из из-за границы, их трое.

Число тех, кто победил коронавирус, выросло на 11 человек — до 537. В Общей сложности от COVID-19 в стране скончались 12 пациентов. На карантине находятся 3076 человек, госпитализированы — 300.

Напомним, 25 мая в Грузии также был также выявлен один человек, заразившийся SARS-CoV-2. Выписали в тот день четырех пациентов, ранее поступивших с диагнозом «коронавирус».

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