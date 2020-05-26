Ижевск, , 10:21 — REGNUM Госсовет Удмуртии утвердил штрафы для организаций республики, которые будут обслуживать клиентов без защитных масок. Решение принято на сессии парламента 26 мая большинством голосов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Так, для физических лиц штраф составит от 3 до 5 тыс. рублей, в случаев повторного нарушения — 5 тыс. рублей. Для должностных лиц штраф составит от 10 до 20 тыс. рублей, при повторном нарушении должностные лица заплатят от 30 до 50 тыс. рублей. Для юридических лиц размер штрафа утвержден от 50 до 100 тыс. рублей, повторное нарушение обойдется в сумму от 100 до 200 тыс. рублей.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Как сообщало ИА REGNUM, режим, предписывающий ношение масок в общественных местах, действует в Удмуртии с 30 апреля. В частности, масками необходимо защищать органы дыхания в магазинах, аптеках, на остановках и в общественном транспорте.