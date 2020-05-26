Бишкек, , 10:19 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Киргизии достигло 1486, сообщили 26 мая в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

За минувшие сутки выявлено 12 новых случаев заражения. Прирост составил 2,82%. Выздоровели 1015 человек, или 68%. Скончались — 16 пациентов. Лечение продолжают получать 437 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая первый заместитель председателя правительства Киргизии Кубатбек Боронов выразил обеспокоенность в связи со случаями заражения коронавирусом в больницах страны.

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