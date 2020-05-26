Сеул, , 10:21 — REGNUM В Южной Корее приостановили продажу более 30 препарата на основе метформина. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Управления по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных препаратов страны.

Согласно опубликованным данным, в составе 31 из 288 препаратов, используемых для лечения диабета, уровень демитилнитрозамина (НДМА) превышал допустимые нормы.

Известно, что после тестирования Управление по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных препаратов временно приостановило производство и продажу данных препаратов.

В министерстве здравоохранения Южной Кореи также распорядились не назначать и не продавать в аптеках данные препараты.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре прошлого года Управление по вопросам пищевых продуктов и лекарственных препаратов приостановило производство, продажу и импорт 269 препаратов на основе ранитидина, а в ноябре прошлого года — 13 препаратов на основе низатидина.

Метформин — таблетированное сахароснижающее лекарственное средство класса бигуанидов для приёма внутрь.

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