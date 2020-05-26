Санкт-Петербург, , 10:24 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов решил утешить выпускников школ, которые остались без праздника последнего звонка из-за коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Естественно, у нас в первый раз в нашем городе прошло мероприятие — последний звонок — в режиме онлайн. Хочу сказать нашим мальчишкам и девчонкам: не расстраивайтесь, мы постараемся вам устроить праздник на выпускной вечер. Но время, к сожалению, вот такое. Так сложились обстоятельства. Не расстраивайтесь, мы с вами, мы вас любим, уважаем, и я уверен, что всё у вас будет хорошо», — сказал Беглов.

Напомним, корректировка бюджета Санкт-Петербурга 2020 года подразумевала отмену субсидии в 16 млн 200 тыс. рублей на праздник выпускников «Алые паруса» в 2020 году. Мероприятие должно было состояться в ночь на 21 июня.

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