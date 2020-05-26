Тбилиси, , 10:19 — REGNUM Применение в Тбилисской инфекционной больнице плазмы для лечения пожилого пациента с COVID-19, дало положительный результат. Об этом 25 мая сообщила директор медучреждения Марина Эзугбая, передает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Она рассказала журналистам, что в больнице находится 80-летняя пациентка, у которой заболевание, вызванное коронавирусом, протекает в тяжелой форме.

«Это тяжелый пациент, в отношении которого применены все возможные новшества в лечении, что дало очень хороший результат и можно сказать, что прогноз женщины старше 80 лет благоприятный», — сказала Эзугбая, уточнив, что применялось лечение с помощью плазмы пациента, который ранее победил эту болезнь.

Напомним, на утро 26 мая в Грузии выявили 731 случай заражения коронавирусом. Из них справились с инфекцией более 70% — 526 человек. 12 пациентов с COVID-19 выздоровели.

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