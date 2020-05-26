Владикавказ, , 10:09 — REGNUM В Северной Осетии отмечено снижение прироста заразившихся коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки пациентов с COVID-19 стало больше на 53 человека. Это самый низкий показатель за последнюю неделю.

Всего в республике число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 2755, сообщили 26 мая в пресс-службе минздрава региона.

Численность госпитализированных пациентов составила 1084. У 139 их них подтвержден диагноз COVID-19. В реанимации находятся 73 человека, в том числе двое детей, 53 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

За все время вылечились 1570 пациентов. В настоящее время остаются на самоизоляции под контролем медиков 1009 человек. Число летальных исходов, по данным минздрава РСО-Алании, составляет 37.

Между тем, по данным федерального оперативного штаба на 25 мая, число скончавшихся от COVID-19 в Северной Осетии составило 27 человек.