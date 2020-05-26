Санкт-Петербург, , 10:09 — REGNUM За прошедшие сутки, то есть в понедельник, 25 мая, в Петербурге обследовали на коронавирус 11 036 человек. Об этом 26 мая сообщили в оперативном штабе.

Таким образом, объем суточного тестирования после выходных вновь вышел на уровень рабочих дней прошлой недели.

Тем временем на карантине в Петербурге к утру вторника находится 3136 человек, это на более чем 200 человек меньше, чем днем ранее. Из них 171 человек размещен в обсерваторе, 642 — на самоизоляции, 2323 — контактные лица.

О прибытии из другой страны на территорию России сообщили за сутки 38 человек.

Напомним, по данным на 25 мая, всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 13 713 случаев заражения. Умерли 138 человек. Выздоровели 3590 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге пока не собираются отменять масочный режим

Читайте развитие сюжета: В Петербурге установили смерть от COVID-19 еще двенадцати человек