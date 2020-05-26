Вильнюс, , 10:09 — REGNUM Министр соцзащиты и труда Литвы Линас Кукурайтис сегодня, 26 мая, сообщил о том, что в социальных усреждениях страны — домах опеки, престарелых и т.д. — не допустили прорыва коронавирусной инфекции и сложная ситуация только в одном учреждении.

«Сложная ситуация в одном из 196 домов опеки, которые сейчас действуют в Литве. Это дом опеки в Антавиляй (пригород Вильнюса — прим. ИА REGNUM), во всех других ситуация контролируется и нет очагов вируса, не заражённых людей», — сказал министр в эфире госрадио LRT.

«Я бы сказал, что пока Литве хорошо удаётся сдерживать вирус и не пускать его в дома опеки», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к 25 мая общее число положительных результатов за всё время эпидемиив Литве составило 1635 случаев, однако 1138 человек признаны выздоровевшими. 426 человек ко вчерашнему дню ещё не излечились, 63 человека скончались.