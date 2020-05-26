Элиста, , 10:06 — REGNUM 41 новый случай заражения коронавирусом выявлен в республике Калмыкия за последние сутки, данные 26 марта опубликовал региональный оперативный штаб.

Общее число заразившихся коронавирусом в регионе с момента пандемии, таким образом, выросло до 944 человек. Отметим, что накануне, 25 мая, впервые за долгое время в регионе не фиксировалось новых случаев заражения.

В тяжёлом состоянии в стационарах Калмыкии остаются десять пациентов, в том числе трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. 410 человек выздоровел — за сутки выписаны 20 пациентов. Скончались 13 человек.

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