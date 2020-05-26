Куала-Лумпур, , 10:05 — REGNUM Министерство здравоохранения Малайзии объявило, что у 38 индонезийских граждан в трех миграционных следственных изоляторах подтвердили COVID-19, сообщает Antara.

«Я хочу сказать, что в миграционном следственном изоляторе в Сепанге до 25 мая 2020 года было взято 1449 образцов», — заявил генеральный директор министерства здравоохранения Малайзии Нур Хишам Абдулла в Куала-Лумпуре.

По его словам, в общей сложности было выявлено 227 случаев заражения SARS-CoV-2 в трёх миграционных центрах.

Известно, что 53 случая заражения выявлено у граждан Бангладеш, 41 — у граждан Индии, 38 — у граждан Индонезии, 37 — у граждан Мьянмы, 28 — у граждан Пакистана, 17 — у граждан Китая, 4 — у граждан Камбоджи, 3 — у граждан Непала, 2 — у граждан Шри-Ланки, и по одному случаю — у граждан Филиппин, Ливии, Египта и Сирии.

Напомним, по последним данным, в Малайзии выявлено 7417 случаев заражения SARS-CoV-2.