Ташкент, , 10:03 — REGNUM Управление здравоохранения и социальной защиты Душанбе получило гуманитарный груз от правительства Узбекистана, сообщает 26 мая издание Asia-Plus.

Узбекистан направил в соседнюю республику 24 тонны медикаментов, в том числе антибиотики. Все поступившие лекарства произведены на узбекистанско-британском предприятии Samarkand England Eco-Medical

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля власти Узбекистана направили в Таджикистан 18 железнодорожных вагонов с медикаментами и продуктами питания. 21 мая Таджикистан направил в соседнюю республики 51 вагон со строительными материалами для ликвидации последствий аварии на Сардобинском водохранилище.

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