Кострома, , 10:03 — REGNUM В Костромской области за минувшие сутки выявлен 21 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по региону. Таким образом, нарастающим итогом в регионе выявлен 601 случай заражения.

Наличие вируса подтверждено у 7 жителей Мантурово. Также положительный результат на SARS-CoV2 показали тесты жителей Нерехты, Буя, Шарьи и Макарьевского района.

Более половины от общего количества инфицированных — 308 пациентов выздоровели, в медучреждениях находятся 47 человек, остальные лечатся на дому.

Читайте ранее в этом сюжете: Костромским медработникам могут запретить работать в Ярославле