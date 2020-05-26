Смоленск, 26 мая 2020, 09:59 — REGNUM 84 случая заражения коронавирусом выявлено в Смоленской области за последние сутки. Новые данные по статистике заражения опубликовало утром 26 мая ТУ Роспотребнадзора.
«По состоянию
На утро 25 мая сообщалось о 1 тыс. 685 случаях заражения. 567 человек выздоровели, 16 человек скончались
На территории региона под медицинским наблюдением находится 4 тыс. 859 человек, из них 4 тыс. 186 в режиме самоизоляции, 673 в условиях изоляции в специализированных медицинских учреждениях.