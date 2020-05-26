Москва, , 09:57 — REGNUM Сталкивались с нарушением своих прав за последние пять лет около трети жителей России (30%), не сталкивались — 67%, приводит данные «Левада-центр».

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По мнению 59% опрошенных, отстоять свои права в России обычному человеку сложно, но можно. В основном за помощью они обращаются в правоохранительные органы (30%), к юристам, адвокатам (29%) или в суд (17%).\

Полностью или частично удалось решить свою проблему 73%, 63% и 60% опрошеных, обращавшихся в эти инстанции соответственно.

Телефонный опрос проведен 24−27 апреля 2020 года. Опрошены 1608 граждан РФ старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, около 40% граждан РФ оценивают свои знания в сфере права хорошо. Отлично знают свои права лишь 6%.

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