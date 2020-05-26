Екатеринбург, , 09:51 — REGNUM Свердловский губернатор Евгений Куйвашев соболезнует родственникам граждан, погибших в результате урагана. Об этом сообщает Департамент информполитики региона.

«К сожалению, уже есть информация о жертвах. И я выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — сказал руководитель Среднего Урала вечером 25 мая.

Он также добавил, что в результате урагана есть пострадавшие, которым оказывается помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая на Свердловскую область обрушился ураганный ветер силой до 28 метров в секунду. К настоящему времени известно о четверых погибших. Среди них жители Арамили и Полевского, а также двое жителей Екатеринбурга.

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