Абакан, 26 мая 2020, 09:50 — REGNUM Медики Хакасии, работающие с коронавирусом, получают стимулирующие выплаты за май. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 мая в республиканском правительстве.
Выплаты медикам идут по трём действующим постановлениям. По постановлению правительства РФ № 415 стимулирующие выплаты за май на общую сумму 2,9 млн рублей начислены уже 283 сотрудникам. Что касается федерального постановления № 484, за май профинансировано 16 медицинских организаций Хакасии на сумму 51,4 млн рублей.
Стимулирующие выплаты по постановлению республиканского правительства № 223 обещают начать выплачиваться в конце мая.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 мая в Хакасии подтверждено 836 случаев заражения коронавирусом.
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