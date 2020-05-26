Москва, , 09:48 — REGNUM В России с начала вспышки эпидемии коронавируса было проведено более 9,1 млн тестов на инфекцию, сообщается 26 мая на сайте Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации проведено более 9,1 млн исследований на коронавирус», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в России выявлено 353 427 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 3633 пациентов, выздоровели — 118 798.

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