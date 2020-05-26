Санкт-Петербург, , 09:52 — REGNUM Общежитие для студентов Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени И.П. Павлова вновь закрыто на карантин. У иностранного студента, проживающего в нем, обнаружен коронавирус. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба ПСПбГМУ им. Павлова.

Общежитие №4 на улице Льва Толстого, 6−8 лит. Ч, где проживают иностранные студенты вуза, было закрыто на карантин 22 мая. У одного из проживающих во время обследования была обнаружена коронавирусная инфекция.

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«В общежитии в соответствии с нормативной документацией был организован обсерватор. Проводится осмотр и выполняется дополнительное обследование студентов», — отметили в вузе.

В настоящий момент студенты обеспечены питанием и всем необходимым. Однако, как и в предыдущий раз, университет приглашаем волонтеров для помощи в обеспечении максимально благоприятных условий для оказавшихся в обсерваторе учащихся.

Отметим, это не первый случай, когда общежитие медвуза переоборудуется в обсерватор. В конце апреля у одного из студентов ПСПбГМУ им. Павлова после дежурства в больнице был получен положительный тест на коронавирус. На карантин было закрыто общежитие №3.

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