Смоленск, , 09:44 — REGNUM У 42 сотрудников Смоленской АЭС подтверждено заражение коронавирусом. Об этом в своём обращении к сотрудникам отрасли 26 мая заявил генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

«Отдельно остановлюсь на Десногорске. Там на сегодняшний день 57 заболевших, из них 42 человека — работники Смоленской АЭС и предприятий в контуре Росатома. Вроде бы все было организовано правильно: обсервация в одном из городских профилакториев, отдельный транспорт до работы и обратно. Но очевидно, на каком-то этапе расслабились, нарушали изоляцию и санитарные требования», — сказал Лихачев.

Добавим, что по данным на 26 мая в Смоленской области зарегистрировано 1 тыс. 769 случаев заражения коронавирусом, на всех территориях области, за исключением Холм-Жирковского районов. Въезд в Десногорск был ограничен властями с начала апреля.