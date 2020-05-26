Москва, , 09:48 — REGNUM Антибактериальное мыло не стоит использовать ежедневно, оно предназначено для специфических случаев. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, врачи не очень хорошо относятся к антибактериальному мылу, так как считается, что оно увеличивает резистентность бактерий к антибиотикам.

«Что такое антибактериальное? Это содержащее те или иные антибиотики, убивающие бактерии», — пояснил врач.

Такое мыло можно использовать в отдельных случаях, для особых категорий больных. В обычных условиях достаточно пользоваться обычным мылом.

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