Уфа, , 09:47 — REGNUM Доследственную проверку после сообщения о принудительной изоляции медицинских работников в Архангельской ЦРБ проводят следователи в Башкирии. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, сейчас следователи проверяют информацию СМИ о принудительной неправомерной изоляции медперсонала, который оказывал помощь пациентам с коронавирусом, а также не выплате стимулирующих доплат медицинским работникам в Архангельской центральной районной больнице.

Отмечается, что сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, а также основания помещения медицинских работников на изоляцию. Кроме этого, они проверяют своевременность и правильность начисления и выплаты положенных стимулирующих доплат.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Данная проверка находятся на контроле у руководителей следственного управления Башкирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что медицинские сестры этой больницы рассказали СМИ о том, что их поместили в помещение морга после их общения с инфицированной пациенткой. Главный врач этой больницы данные сведения опровергла, сказав, что медсестры провели ночь в помещении баклаборатории, которая находится рядом с моргом.

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