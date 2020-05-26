Пермь, , 09:41 — REGNUM В Пермском крае за стуки, по состоянию на утро 26 мая, от последствий коронавирусной инфекции скончалась 74-летняя женщина, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

На сегодняшний день в регионе зафиксировано 47 летальных исходов пациентов, зараженных коронавирусом. В 26 случаях медики не связывают причину смерти пациентов с коронавирусной инфекцией.

В регионе с начала пандемии выявлено 1410 заражений коронавирусом. В больницах лечение получают 377 пациентов. На дому из-за отсутствия симптомов заболевания изолированы 246 пациентов. Выздоровели 740 пациентов.

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