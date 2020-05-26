Москва, , 09:34 — REGNUM В Москве собрана самая крупная в мире база данных с компьютерными томограммами органов грудной клетки пациентов с признаками коронавирусной инфекции, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

По ее словам, в это непростое время врачам на помощь приходит искусственный интеллект — используя технологии, медикам удается быстрее и точнее определять стадии развития пневмонии на КТ легких.

Для эффективного обучения искусственного интеллекта используются данные пациентов в обезличенном виде, собранные с 10 марта по 25 апреля, добавила она.

«Эта база насчитывает более тысячи снимков и является крупнейшей в мире», — сказала Ракова.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно последним данным, в Москве выявлено 166 473 случая заражения коронавирусом, 2560 из которых — за последние сутки. Скончались 2110 пациентов с COVID-19, излечились и были выписаны из больниц 53 586 человек.

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