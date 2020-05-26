Нур-Султан, , 09:28 — REGNUM За минувшие сутки в Казахстане выявили 438 случаев заражения коронавирусом, сообщили 26 мая в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Общее число обнаруженных случаев заражения достигло 8969. Выздоровели 4515 человек, скончались 35 пациентов. Среди регионов Казахстана наибольшее число случаев выявлено в Алма-Ате — 2276, Нур-Султане — 1686 и в Атырауской области — 923.

Отметим, прирост числа новых случаев заражения коронавирусом в Казахстане за минувшие сутки составил 5,1%. Выздоровели 50,3% пациентов с COVID-19.

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