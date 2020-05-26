* ИГ — запрещённая в России организация

Майкоп, , 09:28 — REGNUM Уголовное дело возбудили в Адыгее в отношении жительницы региона, которая сбежала в Сирию и примкнула к международному террористическому бандподполью. Об этом сообщили 26 мая в пресс-службе управления ФСБ по республике.

Установлено, что фигурантка дела авиарейсом Сочи — Стамбул вылетела в Турцию, а затем добралась до Сирии. На территории ближневосточного государства она в настоящее время участвует в деятельности международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Женщине вменяют в вину участие в деятельности организации, которая признана в России террористической. В управлении уточнили, что данное деяние в соответствии с УК РФ влечет наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

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