Ижевск, , 09:25 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 26 мая выявили 10 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 559 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщил глава региона Александр Бречалов на своей странице в социальной сети.

Полностью выздоровели 332 человека, за последние сутки выписаны по выздоровлению 24 человека. С начала наблюдений 14 граждан скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки летальных случаев не было.

Прибывшим из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области за сутки выдано 90 постановлений о необходимости соблюдения режима самоизоляции в течение 14 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что очаг заражения коронавирусом выявлен в детском саду №22 в Можге. Учреждение закрыто на карантин. Сотрудники детсада, воспитанники, а также их родители находятся также на двухнедельном карантине.

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