Москва, , 09:25 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выздоровели более 8 тыс. пациентов с коронавирусом. Об этом 26 мая сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

По её словам, за прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели сразу 8033 человека.

«Это рекордное количество», — заявила Ракова.

Всего в Москве выздоровели 61 619 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Москве от COVID-19 вылечились 3746 пациентов,

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