Уфа, , 09:27 — REGNUM Строительство нового инфекционного центра завершено в Башкирии. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, до 1 июня в новом инфекционном центре в Уфимском районе закончат пуско-наладочные работы. После этого начнут запускать медицинское оборудование.

По словам первого заместителя премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова, новая больница может претендовать на звание лучшей в Башкирии, а может даже и в России. Она была построена за 55 дней, и это является настоящим успехом.

Сообщается, что свыше 80 процентов строительных материалов, которые использовали при возведении комплекса, произведены в Башкирии. Так, местные производители получили поддержку.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что одноэтажное здание нового инфекционного центра возводилось из быстровозводимых модульных конструкций. В нем предусмотрены сто боксов для круглосуточного пребывания граждан. Медицинский комплекс включает в себя и общежитие для медицинского персонала. Есть площадка для обработки санитарного транспорта, резервные источники питания, кислородная станция, котельная и очистные сооружения.

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