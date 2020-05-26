Южно-Сахалинск, , 09:40 — REGNUM Власти Сахалина планируют сделать 10% детских садов региона частными.

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Как сообщило ИА Сахалин. Инфо, власти региона намерены добиться, чтобы не менее 10% детских садов на островах стали частными. Об этом губернатор Сахалина Валерий Лимаренко сказал в ходе инспекции стройплощадки детского сада в селе Ново-Троицкое.

«По садику будем принимать соответствующее решение, либо мы будем предлагать частнику выкупить, чтобы сделать частный детский сад, мы планируем 10% частных детских садов, либо купим сами», — сказал Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, в детсадах Владивостока на время нерабочей недели созданы дежурные группы. Всего открыты 14 таких групп.