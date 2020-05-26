Владивосток, , 09:26 — REGNUM В Приморье на два случая увеличилось количество жертв с подтверждённым заражением коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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26 мая стало известно о смерти ещё двоих жителей Приморья — женщины 65 лет и мужчины 68 лет.

«В обоих случаях болезнь протекала в тяжелой форме и коронавирус обострил хронические заболевания», — пояснили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье снижается число выявленных за сутки носителей SARS-CoV-2. На утро 26 мая их всего было выявлено 1735, умерших — 17.