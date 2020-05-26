Москва, , 09:12 — REGNUM В Москве в инфекционной клинической больнице № 2 проходят лечение 574 пациента, написала 26 мая на своей странице в Facebook главврач больницы Светлана Краснова.

«В больнице 574 человека (в том числе 17 в реанимации), из них: 351 человек с подозрением на COVID/ 282 случая подтверждено лабораторно», — написала Краснова.

По ее словам, трое пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Как сообщало ИА REGNUM, согласно последним данным, в Москве выявлено 166 473 случая заражения коронавирусом, 2560 из которых — за последние сутки. Скончались 2110 пациентов с COVID-19, излечились и были выписаны из больниц 53 586 человек.

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