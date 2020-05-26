Красноярск, , 09:10 — REGNUM Санитарная авиации Красноярского края пополнилась новым специализированным бортом — к работе приступил новый медицинский вертолет МИ-8 АМТ. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Отмечается, что контракт на поставку дополнительного специализированного вертолёта «МИ-8 АМТ» с медицинским модулем, производства Улан-Удинского авиационного завода, был подписан 16 мая. А 22 мая вертолёт, который фактически является летающей палатой интенсивной терапии, всего за 1 час 40 минут доставил в краевую столицу из Богучан первую пациентку — молодую девушку.

«Техника оборудована модулем, который рассчитан на двух носилочных пострадавших и оказания им квалифицированной медицинской помощи. Модуль полностью оснащён медицинским оборудованием: аппаратом искусственной вентиляции лёгких, системой мониторирования и дефибрилляции, электрокардиографом, кювезом для транспортировки новорождённых. Есть дозаторы, инфузионные и шприцевые насосы, которые позволяют проводить интенсивную терапию уже во время полёта», — говорится в сообщении.

Круглосуточные полёты на вертолёте санавиации осуществляют пилоты авиакомпании «СКОЛ» и медицинские бригады Отделения плановой и экстренной консультативной медицинской помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, Красноярские врачи отделения санитарной авиации отработали эвакуацию из районов края по воздуху тяжёлых пациентов, заражённых коронавирусной инфекцией.

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