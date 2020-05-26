Уфа, 26 мая 2020, 09:13 — REGNUM Проверку систем оповещения гражданской обороны проведут в Башкирии. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
По сообщению пресс-службы ведомства, систему будут проверять с 26 по 28 мая текущего года. С 09:30 часов до 16:00 часов будут кратковременно включать сирены и громкоговорители.
Отмечается, что сигнал «Внимание всем!» подается в случае реальной чрезвычайной ситуации для привлечения внимание граждан перед трансляцией экстренных сообщений.
Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярске завоют сирены