Уфа, , 09:13 — REGNUM Проверку систем оповещения гражданской обороны проведут в Башкирии. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, систему будут проверять с 26 по 28 мая текущего года. С 09:30 часов до 16:00 часов будут кратковременно включать сирены и громкоговорители.

Отмечается, что сигнал «Внимание всем!» подается в случае реальной чрезвычайной ситуации для привлечения внимание граждан перед трансляцией экстренных сообщений.

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