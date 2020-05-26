Пермь, , 09:08 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на утро 26 мая, из больниц выписаны 48 пациентов, получавших лечение от коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

В общей сложности за апрель и истекший период мая в регионе от болезни оправились 740 пациентов. Продолжают получать лечение 623 человека.

Напомним, на 25 мая в регионе зафиксировано 1 410 случаев заражения коронавирусом. Скончались 46 носителей SARS-CoV-2

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