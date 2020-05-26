Ульяновск, , 09:08 — REGNUM В Ульяновской области более 45% носителей коронавируса переносят его в лёгкой форме, нет клинических проявлений почти у 35% пациентов. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, за 25 мая в регионе зарегистрировано 92 новых случаев заражения коронавирусом, общее число носителей достигло 2051.

Среди заражённых SARS-CoV-2 почти треть (32,52%) — это жители старше 50 лет (667 случаев), чуть менее трети (30,38%) — работоспособные граждане в возрасте 30−49 лет (623 случая).

«Третью строчку занимают лица преклонного возраста старше 65 лет — 18,14% (372 случая)», — говорится в сообщении.

В лёгкой форме заболевание протекает у 45,05% пациентов (924 случая), в состоянии средней степени тяжести — у 19,26% заболевших (395 случаев). У 22 заболевших COVID-19 пациентов (1,07%) отмечено тяжёлое течение болезни.

В управлении отмечают, что у 710 заражённых коронавирусом пациентов (34,62%) нет клинических проявлений болезни.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области вдвое возросло число тестов на наличие SARS-CoV-2 и достигло 2 тысяч. Количество исследований планируется увеличить до 5 тысяч в сутки. На сегодняшний день в области функционируют 11 лабораторий. Всего проведено порядка 50 тыс. тестов.

Напомним, с начала пандемии в Ульяновской области выздоровели 506 человек. Скончались шесть пациентов с COVID-19, все они — пожилые граждане.