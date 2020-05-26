Москва, , 09:11 — REGNUM Каждый пятый житель России считает лишней мерой предосторожности соблюдение социальной дистанции во время курортного отдыха. Таковы итоги опроса, проведённого сервисом OneTwoTrip.

У респондентов спрашивали, намерены ли они следовать требованиям о социальной дистанции в случае, если курортный сезон будет открыт. Социальная дистанция на пляже и в воде — это лишняя мера, полагают 20,5% опрошенных.

Согласны соблюдать дистанцию более 31% участников опроса. При этом 29% респондентов отметили, что собираются отдыхать вдали от других людей, в том числе на диких пляжах. Около 30% полагают, что купаться можно рано утром или во время обеда, чтобы меньше сталкиваться с другими отдыхающими, уточняет RT.

Каждый пятый участник опроса намерен дезинфицировать шезлонги, а почти 36% не собираются ходить в общественные раздевалки. Опрос проходил при участии 2,5 тыс. человек.

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