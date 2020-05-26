Абакан, , 09:02 — REGNUM Власти Хакасии объявили о переходе к первому этапу снятия ограничений, введённых из-за коронавируса.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, совместно с региональным управлением Роспотребнадзора проанализированы ключевые показатели текущей санэпидобстановки. Коэффициент распространения COVID-19 на сегодняшний день в Хакасии составляет 0,9 (для перехода к первому этапу он не должен превышать 1). Нормативы по коечному фонду и числу тестирований в регионе также выполняются. В связи с этим власти Хакасии приняли решение о переходе к первому этапу снятия ограничений.

По словам главы Хакасии Валентина Коновалова, как скоро регион перейдёт ко второму этапу, зависит от того, насколько население будет соблюдать установленные правила.

В Хакасии разрешат торговлю ранее попадавшими под запрет непродовольственными товарами. При этом площадь торговых точек должна быть не более 400 кв. м. Также необходим отдельный вход. Одновременно в торговом зале не должно находиться больше одного человека на 4 кв. м.

В целом, по оценкам властей региона, эпидемиологическая и экономическая обстановка в Хакасии пока «остаётся непростой».

«По мере улучшения ситуации с заболеваемостью ограничения будут сниматься и дальше», — отметил первый замглавы Хакасии Николай Миронов.

Теперь жителям можно будет заниматься физкультурой и спортом на улице при соблюдении ряда условий. Также разрешаются индивидуальные прогулки на улице (не более одного человека) с соблюдением социальной дистанции. Посещение мест массового пребывания запрещено.

Отменяются ранее введённые ограничения по розничной продаже алкогольной продукции. При нахождении вне дома сохраняется обязательное ношение масок. Рекомендуется использовать перчатки.

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Режим всеобщей самоизоляции в Хакасии с учётом вышеперечисленных послаблений продлён до 14 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 мая в Хакасии коронавирус выявлен у 836 человек.

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