Ташкент, 26 мая 2020, 09:02 — REGNUM Появление второй волны распространения коронавируса в Узбекистане маловероятно из-за жаркого климата. Об этом заявил сотрудник института вирусологии, профессор эпидемиолог Хайрулла Мустафаев в интервью изданию «Правда Востока».
По его словам, вирус не распространяется в жарком климате. Вирусолог отметил, что размножения вируса необходимы температура от пяти до восьми градусов и влажность более 60 процентов.
«В наших условиях второй волны не будет. Причиной этому является жаркий климат», — сказал вирусолог. Вместе с тем он подчеркнул необходимость соблюдения карантинных мер.
Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии коронавирус в Узбекистане выявили у 300 медицинских работников. Общее число случаев заражения достигло 3261, выздоровели 2607 человек.
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