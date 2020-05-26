Ташкент, , 09:02 — REGNUM Появление второй волны распространения коронавируса в Узбекистане маловероятно из-за жаркого климата. Об этом заявил сотрудник института вирусологии, профессор эпидемиолог Хайрулла Мустафаев в интервью изданию «Правда Востока».

По его словам, вирус не распространяется в жарком климате. Вирусолог отметил, что размножения вируса необходимы температура от пяти до восьми градусов и влажность более 60 процентов.

«В наших условиях второй волны не будет. Причиной этому является жаркий климат», — сказал вирусолог. Вместе с тем он подчеркнул необходимость соблюдения карантинных мер.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии коронавирус в Узбекистане выявили у 300 медицинских работников. Общее число случаев заражения достигло 3261, выздоровели 2607 человек.

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