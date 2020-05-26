Саратов, , 09:02 — REGNUM В Саратовской области 26 мая подтвердились 65 новых положительных тестов на коронавирус. Всего с начала наблюдения в регионе числятся носителями вируса 2581 человек. Выздоровели с начала эпидемии 861 человек, за последние сутки — 49 пациентов. С начала пандемии скончались 25 носителей коронавируса, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Выявлены носители коронавируса из числа контактных лиц — 31 человек, шестеро — прибыли из других регионов, 28 случаев заражения из неустановленных источников.

Больше всего положительных тестов на коронавирус выявили у лиц старше 60 лет — 23 человека, от 50 до 59 лет — 14 пациентов, от 40−49 — 11 человек, трое детей в возрасте до 14 лет. Круг контактных лиц определен, все зараженные граждане находятся под медицинским наблюдением.

В лабораториях на сегодняшний день провели более 67,3 тыс. исследований, за сутки — свыше 2,6 тыс. тестов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области 25 мая подтвердились 98 новых случаев заражения коронавирусом, общее число носителей коронавируса достигло 2516 человек.

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