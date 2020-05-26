Калуга, , 09:13 — REGNUM В Калужской области за период пандемии у 222 медиков было подтверждено заражение коронавирусом. В основном у всех заразившихся выявлена легкая форма. Об этом шла речь 25 мая на заседании регионального оперативного штаба по противодействию угрозе распространения новой коронавирусной инфекции на территории области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

У 222 калужских медиков было подтверждено заражение коронавирусом Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте»

Врио губернатора области Владислав Шапша обратил внимание участников заседания на неукоснительное начисление выплат медикам, которые непосредственно работают с заражёнными коронавирусом и в том числе — перечислению 10 тысяч рублей из областного бюджета тем медицинским работникам, которые заболели при исполнении своих служебных обязанностей. Региональную выплату уже получили 180 таких медицинских работников.

«Все расчеты должны быть произведены в пятницу. Прошу очень внимательно отнестись к этому. Для оформления выплат из фонда социального страхования нужно время. Наши 10 тысяч — это первая помощь тем, кто пострадал, выполняя свой служебный долг», — заявил Владислав Шпаша.

Также 10 работников медицинских учреждений области с подтверждённым COVID-19 уже получили федеральную страховку по линии социального страхования, сообщил руководитель области в социальной сети.

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